От бронетехники до беспилотников. Побывали на выставке «Национальная безопасность» в Минске. Обзор новинок

Геополитическое давление на Беларусь сегодня зашкаливает, но разговаривать с нами с позиции силы невозможно. Минск готов держать оборону, что наглядно показала и международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая прошла в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такой форум – это ответ на появление все новых вызовов и рисков, которые влияют на нашу жизнь. Это и гибридные войны, киберугрозы, терроризм, нелегальная миграция, военные конфликты, применение ИИ в преступных целях. Мы столкнулись с беспрецедентным количеством угроз, и задача № 1 для любого государства – защитить своих граждан, чего бы это ни стоило. Минск делает ставку на тотальный суверенитет в технологиях. Свое железо и софт – это гарант, что в критический момент армия и промышленность не останутся без обновлений.

На подобных выставках зачастую немало экспонатов, возле которых журналистам отвечают далеко не на все вопросы. По понятным причинам, чем перспективнее разработка, тем осторожнее комментарии. Но даже нескольких минут общения хватает, чтобы оценить масштаб технологий, которые уже сегодня работают на национальную безопасность.

В современных условиях важно не только видеть противника, не менее важно не дать увидеть себя. Поэтому среди самых заметных новинок выставки оказалась техника, которая должна оставаться максимально незаметной. Новое колесное шасси МЗКТ получило все необходимое для работы в сложных условиях: бронезащиту, повышенную проходимость и технологии, которые позволяют буквально растворяться в темноте.

Дмитрий Лебедев, инженер-конструктор Минского завода колесных тягачей:

Она имеет режим светомаскировки. То есть полностью затемняется ближний свет, и появляются инфракрасные подсветки спереди и сзади. Все фары тухнут, и работает в режиме светомаскировки только эта часть светотехники.

– То есть враги не заметят?

– Да, так точно.

Современные конфликты сегодня все чаще выигрывает не тот, кто первым наносит удар, а тот, кто раньше замечает угрозу. Один из таких помощников – комплекс «Суперкам» с новым разведывательным беспилотником. Высота до 5 километров, тихий электрический двигатель и современная система наблюдения. А 40-кратный зум позволяет получать настолько качественное изображение, что оператор способен разглядеть даже цвет шеврона на форме человека.

Екатерина Згировская, официальный представитель российских разработчиков авиационных, беспилотных и робототехнических комплексов:

Он бы не был таким, если бы не белорусские военные, которые впервые приняли его на вооружение в 2017 году, когда русская армия его еще не закупала. Был ряд доработок. Он теперь умеет уклоняться от дронов-таранов, которые на них охотятся на «ленточке». Это уже совсем новый комплекс.

Все это уже давно не выставочная экзотика, а новая реальность современной безопасности. Технологии будущего уже работают в настоящем. Но пока одни страны показывают новейшие разработки на стендах, другие отрабатывают военные сценарии на практике. Литва, Польша и Франция проводят масштабные учения вблизи Сувалкского коридора, одного из самых чувствительных участков на восточном фланге НАТО. В учениях задействованы свыше 10 тысяч военнослужащих и около 600 единиц техники. В ОДКБ такие тенденции оценивают как дополнительный фактор напряженности.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Я бы сказал так, что отдельные страны или отдельные руководители западных государств на сегодняшний день, к великому сожалению, действуют более радикально, чем радикальные структуры на территории Афганистана. Это парадокс. Хочу заверить, что у ОДКБ достаточно возможностей в случае необходимости предотвращать возможные угрозы и риски.

Однако стратегические возможности государства сегодня определяются не только военной силой. Важную роль играют технологии, которые в том числе работают далеко за пределами Земли. Уже больше 10 лет на орбите находится белорусский спутник «Белинтерсат-1», один из самых масштабных высокотехнологичных проектов нашей страны. Сегодня он обеспечивает связью, передачей данных и теле- и радиовещанием государства Европы, Азии и Африки, а запасов топлива, по оценкам специалистов, хватит еще на несколько лет сверхрасчетного срока службы.

Что с ним дальше происходит? Дарья Шибкова, инженер Центра управления полетом спутника НКУ «Завода точной электромеханики»:

Дальше он отправляется на орбиту захоронения. Это еще выше, с остатком топлива его отправляют дальше в космос. И все. И там, где находится весь космический мусор, если не попадет космический мусор в него, он просто останется висеть в одной точке вместе с остальными спутниками.

– А дальше что, придется новый изобретать?

– Очевидно, это будет все модернизироваться, дополняться, и запустится новый. Но это все планы.