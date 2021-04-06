От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?

Новости Беларуси. Коллаборативные роботы, песчаные 3D-принтеры и датчики-твердомеры. Новые технологии промышленности представят на выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематика форума обширная: спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства. С 6 по 9 апреля Минский футбольный манеж станет международной платформой для представления новых инженерных воплощений, технических решений и проектов. Более 150 участников и компаний из Беларуси, России, Китая, Швейцарии, Германии, Японии и других стран мира.

На экспозиции можно будет увидеть станочное и сварочное оборудование разных ценовых диапазонов. В 2021 году свои инновации продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси. Дебютом станет система интеллектуального управления уличным освещением.

Сергей Богданчук, директор компании «Оптические Измерительные Машины»:

Мы привезли оборудование – это сканеры производства немецкой фирмы GOM, лидера в этом направлении. Они используются для контроля геометрии абсолютно любых объектов. Мы видим, что в Беларуси действительно начали активно модернизировать промышленные предприятия.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Мы сегодня рассматриваем это как концепцию следующего этапа пятилетки, построения облачных технологий без учета различных придаточных функций, без бумажных технологий. И фактически подходим к той программе, которую мы заложили в прошлом году – это реализация двух пилотных площадок на территории Республики Беларусь, создание производства индустрии 4.0.