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От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?

06 апреля 2021 17:38
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Новости Беларуси. Коллаборативные роботы, песчаные 3D-принтеры и датчики-твердомеры. Новые технологии промышленности представят на выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?-1

Тематика форума обширная: спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства. С 6 по 9 апреля Минский футбольный манеж станет международной платформой для представления новых инженерных воплощений, технических решений и проектов. Более 150 участников и компаний из Беларуси, России, Китая, Швейцарии, Германии, Японии и других стран мира.

От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?-4

На экспозиции можно будет увидеть станочное и сварочное оборудование разных ценовых диапазонов. В 2021 году свои инновации продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси. Дебютом станет система интеллектуального управления уличным освещением.

От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?-7

Сергей Богданчук, директор компании «Оптические Измерительные Машины»:
Мы привезли оборудование – это сканеры производства немецкой фирмы GOM, лидера в этом направлении. Они используются для контроля геометрии абсолютно любых объектов. Мы видим, что в Беларуси действительно начали активно модернизировать промышленные предприятия.

От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?-10

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Мы сегодня рассматриваем это как концепцию следующего этапа пятилетки, построения облачных технологий без учета различных придаточных функций, без бумажных технологий. И фактически подходим к той программе, которую мы заложили в прошлом году – это реализация двух пилотных площадок на территории Республики Беларусь, создание производства индустрии 4.0.

От Беларуси – умная система уличных фонарей. Что показывают на выставке в Футбольном манеже?-13

После церемонии открытия выставки состоялся показ спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты белорусского производителя. Выставки предусматривают масштабную деловую программу. На протяжении четырех дней будут проходить семинары для специалистов по вопросам безопасности и охраны труда.

# Выставки в Минске # общество # Сергей Богданчук # Гунько Сергей # Фотофакт

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