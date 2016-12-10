Прямой эфир

От -8ºС до +6ºС: на выходные ожидаются резкие перепады температуры

10 декабря 2016 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Беларуси переведена на усиленный вариант несения службы.

С 10 на 11 декабря ожидается резкое изменение температуры воздуха с плюса на минус и осадки.

Синоптики обещают перепады в зависимости от региона от -8ºС до +6ºС.

Прогнозируются сильный мокрый снег и дождь. Под особый контроль будет взята работа коммунальных служб.

На дороги направлены дополнительные наряды ДПС, которые должны обеспечить безопасные условия движения. Водителям рекомендовано учитывать сложившиеся погодные условия и быть внимательными и осторожными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
На площади Независимости появились праздничные коробки-инсталляции
09 декабря 2016 20:56

На площади Независимости появились праздничные коробки-инсталляции

Когда похолодает в Минске: прогноз погоды на 10 и 11 декабря
09 декабря 2016 20:52

Когда похолодает в Минске: прогноз погоды на 10 и 11 декабря

Финал конкурса «Студент года» прошел 8 декабря в Минске
09 декабря 2016 20:51

Финал конкурса «Студент года» прошел 8 декабря в Минске