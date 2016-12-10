От -8ºС до +6ºС: на выходные ожидаются резкие перепады температуры

Новости Беларуси. В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Беларуси переведена на усиленный вариант несения службы.

С 10 на 11 декабря ожидается резкое изменение температуры воздуха с плюса на минус и осадки.

Синоптики обещают перепады в зависимости от региона от -8ºС до +6ºС.

Прогнозируются сильный мокрый снег и дождь. Под особый контроль будет взята работа коммунальных служб.

На дороги направлены дополнительные наряды ДПС, которые должны обеспечить безопасные условия движения. Водителям рекомендовано учитывать сложившиеся погодные условия и быть внимательными и осторожными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.