От 7 до 18 лет лишения свободы. Приговор по делу о незаконном обороте наркотиков огласили в Минске

Новости Беларуси. Суд Заводского района огласил приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых – пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители столицы в составе организованной группы продавали особо опасные вещества в крупных размерах. Они сбывали наркотические средства и психотропы в Минске и Минском районе. Их действия повлекли за собой тяжелые последствия. Отбывать наказание осужденные будут в колонии усиленного режима. Кроме того, придется выплатить штрафы в размере от 11 до 18,5 тысячи рублей.

Никита Шведов, помощник прокурора Заводского района Минска:

Фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 18 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом от 300 до 500 базовых величин. Мобильные телефоны обвиняемых, а также транспортное средство, с помощью которого они осуществляли свою деятельность, подвергнуты специальной конфискации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.