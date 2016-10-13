От 10 до 15 лет лишения свободы: суд вынес приговор членам преступной группировки, создавшей интернет-магазин по продаже спайсов

Новости Беларуси. В Гомеле суд вынес приговор 10 членам международной преступной группировки, которая создала интернет-магазин по продаже спайсов. Наркодилеры получили от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Мимо такого сообщения на стене человек непосвященный скорее всего пройдет мимо. Однако, в молодежной среде эти коды хорошо известны – это ничто иное, как реклама интернет-магазина по продаже опасных психотропов. В апреле 2015 года такие трафареты появились по всему Гомелю.

Схема работы интернет-магазина была проста: человек оплачивал заказ и получал от оператора на сайте адрес так называемой «закладки», места, где заранее была спрятана доза наркотика. Сначала оперативники вышли на розничных закладчиков, а затем удалось найти и оптового курьера.

Александр Шашолка, старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:

Он и был организатором, привозил в Гомель наркотик из Минска, изготавливал различные смеси у себя дома и расфасовывал, потом передавал розничным курьерам для закладки.

23-летний москвич приговорен к 15 годам лишения свободы. Еще одна иностранка в этой преступной группе проведет за решеткой 11 лет. В родной Одессе наркоторговку ждут двое маленьких детей.

Остальные осужденные – жители Гомельщины. Самому младшему на момент задержания еще не исполнилось и 18 лет.

Денис Лапицкий, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Максимальное наказание за данное преступление до 20 лет лишения свободы. Суд постановил такой приговор с учетом личностей обвиняемых, с учетом установленных по делу обстоятельств, смягчающих их ответственность.

А тем временем, в Гомеле еще свежи воспоминания недавней трагедии, когда под действием спайсов два парня изуродовали своего товарища, лишив его глаз. Ужасные подробности того дела мгновенно прекращают любую дискуссию об избыточности наказания за наркоторговлю.