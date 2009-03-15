Освящен последний крест над минским конкафедральным собором иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"

Его освятил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Владыка также провел утреннее богослужение по поводу завершения очередного этапа строительства храма.Он возведен в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. В 91-м, в пятую годовщину трагедии, по благословению Митрополита Филарета состоялась закладка памятного камня и освящение места для строительства. Во время последнего визита Патриарха Алексия II в Минск и его посещения прихода был поднят центральный купол собора. И сейчас над храмом возвышаются уже пять куполов с четырьмя крестами.