Освоено свыше 40 тысяч гектаров зерновых. Как проходит жатва в Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области уже освоено свыше 40 тысяч гектаров зерновых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Активно убирают озимый ячмень. Многие районы уже завершили уборку этой культуры, в том числе Любанский, Несвижский и Смолевичский. Намолот достиг почти 150 тысяч тонн. Урожайность составляет 38 центнеров с гектара. Как проходит жатва в сельхозпредприятии «Залужье» Стародорожского района – в материале Влады Родовской.

Виктор Чака – один из опытнейших механизаторов хозяйства «Залужье». Для него это 32 жатва. Не раз становился тысячником. Но каждая уборочная страда – это серьезный экзамен на мастерство. Профессию свою любит, поэтому отдача максимальная.

Виктор Чака, механизатор сельхозпредприятия «Залужье»:

Родом от сюда, а сам из Залужья. И вот так остался, родители тоже. Отец работал водителем, и я тоже пошел по его стопам – так остался в сельском хозяйстве.

Хорошие результаты, как известно, зависят от многих факторов: погода, современная техника, а еще слаженная команда. У Виктора Чака особый стимул, ведь вместе с ним работает сын. Уже который сезон выходит в поле на помощь отцу.