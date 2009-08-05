Освоение территории за МКАД начнется в 2011-2012

Освоение территории за Минской кольцевой автодорогой (МКАД) Мингорисполком планирует начать в 2011-2012 годах.

До конца августа столица должна завершить разработку планов застройки районов Щемыслица, Дегтяревка, Тарасово, после чего начнется проектирование инженерных сетей и конкретных объектов.

Кроме этих территорий горисполком планирует приступить к проектированию районов Ельница и Новый Двор. Также совместно с Миноблисполкомом определена под застройку территория в районе Смолевичей. «Под эти районы Мингорисполком готовит исходные данные, и предварительные предпроектные проработки уже проводятся. Но эти территории сегодня находятся у Минской области, отнесение их к Минску - достаточно сложная процедура, в частности, должен быть принят указ Президента», - сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Ясюченя. По его словам, такой указ будет готовиться после утверждения корректуры генплана Минска. В корректировке плана предусмотрены эти территории под жилую застройку, в том числе под многоэтажную, среднеэтажную и смешанную с индивидуальными домами.

Андрей Ясюченя также рассказал, что кроме строительства жилых районов разрабатывается программа застройки за МКАД. Эту работу с участием Мингорисполкома ведет Миноблисполком. За МКАД, в частности, предусматривается строительство магазинов, гипер- и супермаркетов, объектов общественного питания, автозаправок, объектов услуг для того, чтобы использовать эти территории более эффективно, сообщает БЕЛТА.