Освобождение Шклова: хронология событий 65-летней давности (ВИДЕО)

Ровно 65 лет назад советские войска форсировали Днепр, достигли укрепленного рубежа фашистов и уничтожили огневые точки врага. С этого момента город начинает отсчет мирного времени.

День освобождения в Шклове отмечают всем миром. Почетные гости – ветераны из Москвы. Их дивизия 65 лет назад прогоняла фашистов с оккупированной земли. Дмитрий Кочерыгин во время войны был командиром саперного взвода. До сих пор в деталях помнит освободительную операцию.

— Тяжело прорвали оборону, перешли Днепр, и здесь опять завязались большие бои, даже мы понесли потери — говорит он.

70-я стрелковая дивизия подошла к Днепру напротив Шклова 26 июня. Форсировать Днепр, захватить вражеский плацдарм и освободить город должен был специально созданный отряд. После двух суток ожесточенных боев советские войска освободили Шклов.

Активное участие в освобождении Шкловщины принимал гвардейский полк ночных бомбардировщиков. В его составе были одни женщины. Но армейские будни в полку были не такими прекрасными, как сами служащие. Антонина Катковская поседела уже в 19 лет. Сейчас берет от жизни все.

— Вы знаете, я на крыльях летаю самым настоящим образом. Я не видела детства, юности, а теперь вижу все, — рассказывает Антонина Алексеевна.

Для Анатолия Акулова после освобождения война только началась. Тогда 17-летнего парня призвали в строевую часть. Он дошел до Восточной Пруссии, был ранен. Родную деревню освободили еще до призыва. И хотя в знаковом для района бою ветеран не участвовал, это сражение, как и весть о победе, стало самым сильным потрясением за всю войну.

— Бежит телефонистка, бумажку в руках несет, что-то кричит. Все, кто был, схватились — что такое?я Война окончена! — вспоминает Анатолий Владимирович.

Сегодня в Шклове не отмечают День освобождения, а скорее всем городом переживают то давнее волнующее событие. Жители пришли к мемориалу поблагодарить ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом на празднике все меньше.

После торжественного шествия и митинга праздник продолжился в парке и на концертных площадках. Весь день в Шклове будут звучать музыка и сверкать улыбки. А вечером в память о салюте Победы небо над городом украсит праздничный фейерверк.