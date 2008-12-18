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Осторожно - гололёд!

18 декабря 2008 12:50
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Мокрый снег, дождь и минусовая температура привели к обледенению дорог.

Ситуация осложнилась не только на проезжей части, неудобства испытывают и пешеходы. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителей, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, поспешить это сделать. В случае аварии к ним будут применяться самые строгие меры.

По информации синоптиков день 18 декабря стал самым холодным для Беларуси в 1997 году. Тогда столбик термометра в Брагине опустился до минус двадцати восьми градусов. Самым же теплым  - +11 - этот день стал в 1989 году в Бресте.

# общество

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