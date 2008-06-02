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Осторожно - бобры!

02 июня 2008 18:16
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Настоящим бедствием стали эти животные для жителей Могилевского района. Так, деревню Журавец своей плотиной диверсанты-грызуны и, вовсе, отрезали от внешнего мира.

Охотиться на бобров можно только осенью, а лицензия стоит более 30 тысяч. Так что желающих немного.

Животные осмелели настолько, что обживаются даже в деревнях. К Марии Марковой бобр зашел прямо в сарай, чем немало напугал старушку. Правда, там не прижился, а поселился метрах в 30 от дома в небольшой заводи. Когда бобра начали бояться даже местные собаки, животное изловили и эвакуировали подальше от людных мест.

Но и вдали от людей бобрам спокойно не живется. Лесники только и успевают подсчитывать убытки от строительных манипуляций бобровых семейств.
# общество

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