Остаться в живых

Сегодня в Минске на улице Гурского у спецпункта временного содержания отловленных бездомных собак и кошек с самого утра выстроились настоящие очереди.

Минчане решили спасти от смерти постояльцев своеобразного приюта. Ажиотаж был вызван плановой дезинфекцией помещений, во время которой все животные усыпляются либо отдаются в добрые руки. К счастью, этот понедельник не стал днём массового усыпления.

С поводками, переносками, едой для животного и термосом для себя. Такой волны отзывчивости здесь даже и не ожидали. Всех кошек разобрали ещё вчера с вечера, а с самого утра понедельника стали идти и за собаками.

Этому Чау-чау повезло. Молодая семья пришла сюда по зову милосердия - лишь часок-другой погулять с одной из собачек - но уйти домой без питомца не позволило сердце.

Пенсионерка Лилия Кокотнева – волонтёр. Она здесь почти ежедневно: чтобы хоть как-то помочь животным. Говорит, к каждому – привыкаешь, как к своему. Всех знаешь по именам. Поэтому и слёзы радости, когда хоть у нескольких находятся новые хозяева.

Буквально за часы вся территория у спецпункта превратилось в площадку, пожалуй, самого массового в стране выгула животных. Дезинфекция – мероприятие плановое и неизбежное. Помещения обрабатываются от вирусов и паразитов. И, к сожалению, не всегда удаётся сохранить жизнь всем животным. По нормам, их должны усыпить или хотя бы временно отдать в добрые руки.

Поток людей на Гурского не прекращался целый день. Волонтёров не испугал даже дождь. Как заверили нас в "Фауне города", во время нынешней дезинфекции ни одно животное усыплено не будет.

