Останься на рабочем месте и получи ключи от квартиры

Льготы в строительстве жилья для молодых педагогов - новый способ сократить текучесть кадров из мест распределения. В нынешнем году более 6 тысяч молодых учителей приступят к работе. Тот, кто поедет в сельскую местность, получит 25% надбавку к зарплате. Большинство новоиспеченных педагогов уже прибыли по направлениям в учреждения образования. И хотя сегодня по разным причинам менее четверти выпускников педуниверситетов и педучилищ не работают по специальности, эта тенденция неуклонно снижается.