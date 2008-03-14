Останки знаменитого рода Ожешко найдены в Дрогичинском районе

Они обнаружены во время проведения реставрационных работ на месте семейной Каплицы. Каплица рода Ожешков - уникальный памятник неоготического искусства 19 века. Возводил ее один из ведущих в то время архитекторов Европы Франтишек Яшчолд.



Эта усыпальница была разграблена черными копателями еще в начале 20 века. До сегодняшних дней считалось, что ничего не сохранилось. Однако реставрационные работы открыли для археологов новые факты из жизни рода.



Во время раскопок удалось найти и массу артефактов. Например, пуговицу от официального мундира с гербом Гродненской губернии до 1845 года. О многом говорят и фрагменты тканей. Исследователи не исключают, что им удалось найти один из немногих экземпляров слуцких поясов.



Останки знаменитого рода Ожешко после проведения генеалогической экспертизы захоронят. В самой каплице после реставрации планируют разместить музей шляхецких родов Беларуси.