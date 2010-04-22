Останки воина царской армии обнаружены в Принеманье

Раскопки проводились у деревни Ратичи Гродненского района. По словам местных жителей в 1915 году здесь проходили жестокие бои. Убитых солдат хоронили прямо на поле боя.

Инициатором раскопок выступила Белорусская православная церковь. Было принято решение перезахоронить в крипте строящегося в Минске храма Всех Святых и невинно убиенных, останки трех неизвестных защитников отечества разных эпох. Войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Церемония перезахоронения назначена на 6 мая.

Павел Нестерович, военный комиссар Гродненского объединенного городского военного комиссариата:

– Было определено место раскопок, была проведена эксгумация одного погибшего воина. Есть сведения о том, что это военнослужащий 336 пехотного Челябинского полка. Предположительная дата их гибели январь-февраль 1915 года.