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Останки мамонта найдены на одной из минских строек

26 июля 2008 16:29
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Обнаружены части бивней, зубов и скелета мамонта. Останки мамонта строители находят до сих пор и передают в руки историков. Историки предполагают, что несчастный мамонт во времена палеолита провалился в яму. Здесь же его и нашли, только через 20 тысяч лет.

Наибольший интерес находка строителей представляет скорее для геологов. На останках мамонта – пыльца, которая поможет определить климат тех времен.

Следующей стоянкой свежеиспеченных артефактов будет биологический факультет БГУ. А пока историки попытаются найти стоянку наших древних предков – она должна быть неподалеку от места раскопок.
# общество

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