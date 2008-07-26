Останки мамонта найдены на одной из минских строек

Обнаружены части бивней, зубов и скелета мамонта. Останки мамонта строители находят до сих пор и передают в руки историков. Историки предполагают, что несчастный мамонт во времена палеолита провалился в яму. Здесь же его и нашли, только через 20 тысяч лет.



Наибольший интерес находка строителей представляет скорее для геологов. На останках мамонта – пыльца, которая поможет определить климат тех времен.



Следующей стоянкой свежеиспеченных артефактов будет биологический факультет БГУ. А пока историки попытаются найти стоянку наших древних предков – она должна быть неподалеку от места раскопок.