Останки 142 жертв геноцида перезахоронили в Казимировском лесу в Могилеве

Беларусь продолжает восстанавливать историческую справедливость и возвращать имена мирных жителей, зверски убитых карателями в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казимировском лесу Могилева перезахоронили останки 142 жертв геноцида. Они были обнаружены в пяти ямах-захоронениях в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что среди погибших – 56 женщин и 86 мужчин в возрасте от 25 до 65 лет.

Андрей Волков, заместитель прокурора Могилевской области:

Способы, число жертв, методы нацистов, их планы, их реализация на нашей земле свидетельствуют в первую очередь о тотальном истреблении нашего населения. Важно для наших поколений, ныне живущих белорусов, сохранить память о Великой Победе, о войне, о героях, освободивших нас от фашизма, о преступлениях нацистов. И все это передать подрастающим будущим поколениям нашей Беларуси.