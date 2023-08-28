Осталось совсем чуть-чуть! Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн
Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых колосовых и рапса завершается в Беларуси. Соблюдать технологии означает гарантированно получить хороший урожай независимо от условий погоды. На это ориентирует Президент, а подтверждает опыт передовых хозяйств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации Минсельхозпрода на 28 августа, обмолотить осталось 6 % полей с зерновыми и зерно-бобовыми и 10 % с озимым рапсом. Всего намолочено зерна, включая рапс, 6 925 тысяч тонн, из них 5 986 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тысяч тонн рапса. Работа идет не только на хлебных нивах. Завершено теребление льна, продолжается уборка льнотресты. Трудятся аграрии в полях и с кукурузой. Собрано зеленой массы кукурузы 898 тысяч тонн.
Пока одни работники сельского хозяйства заняты жатвой, другие уже готовят почву под сев урожая на следующий год. Как подчеркивают в Минсельхозпроде, сейчас главное – заложить фундамент, на котором будет производиться продукция. Важно своевременно посеять озимый рапс, ведь он чувствителен не столько к погоде, сколько к технологии возделывания. Вместе с учеными аграрии работают над технологией закладки в более ранние сроки, чтобы результат оказался достойным, поскольку корма – самое главное в животноводстве. Одно из важнейших условий уменьшения потерь в сельском хозяйстве при изменчивых погодных условиях – правильный подбор культур и рациональная структура площадей посева.