Осталось совсем чуть-чуть! Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн

Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых колосовых и рапса завершается в Беларуси. Соблюдать технологии означает гарантированно получить хороший урожай независимо от условий погоды. На это ориентирует Президент, а подтверждает опыт передовых хозяйств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Минсельхозпрода на 28 августа, обмолотить осталось 6 % полей с зерновыми и зерно-бобовыми и 10 % с озимым рапсом. Всего намолочено зерна, включая рапс, 6 925 тысяч тонн, из них 5 986 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тысяч тонн рапса. Работа идет не только на хлебных нивах. Завершено теребление льна, продолжается уборка льнотресты. Трудятся аграрии в полях и с кукурузой. Собрано зеленой массы кукурузы 898 тысяч тонн.