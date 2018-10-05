Особый день для пограничников Лоева: третьей погранзаставе 19-й погрангруппы присвоили имя Героя СССР Николая Сушанова

Новости Беларуси. 5 октября для пограничников Лоева особый день. Третьей погранзаставе 19-й пограничной группы присвоено имя Героя Советского Союза Николая Сушанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В октябре 43-го он совершил свой подвиг при форсировании Днепра на участке, который сегодня находится в зоне ответственности заставы.

Указ о присвоении подписал Президент. Это уже 14-я застава, получившая имя в честь героя-пограничника, причем первая в Гомельской области.