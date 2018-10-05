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Особый день для пограничников Лоева: третьей погранзаставе 19-й погрангруппы присвоили имя Героя СССР Николая Сушанова

05 октября 2018 14:32
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Новости Беларуси. 5 октября для пограничников Лоева особый день. Третьей погранзаставе 19-й пограничной группы присвоено имя Героя Советского Союза Николая Сушанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый день для пограничников Лоева: третьей погранзаставе 19-й погрангруппы присвоили имя Героя СССР Николая Сушанова-1

В октябре 43-го он совершил свой подвиг при форсировании Днепра на участке, который сегодня находится в зоне ответственности заставы.

Указ о присвоении подписал Президент. Это уже 14-я застава, получившая имя в честь героя-пограничника, причем первая в Гомельской области.

Особый день для пограничников Лоева: третьей погранзаставе 19-й погрангруппы присвоили имя Героя СССР Николая Сушанова-4

Подробности в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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