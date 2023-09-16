Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Не оставлять один на один с проблемой. Социальная адаптация и интеграция детей с особенностями психофизического развития – тема, которой на уровне государства уделяется огромное внимание. При Совете Республики создан консультативный совет, направленный на активизацию деятельности в отношении особенных детей.

О том, как помогают, лечат и способствуют тому, чтобы их жизнь была максимально полноценной, разнообразной и не лишенной общения, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 17 сентября, в 10:00.

Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе.