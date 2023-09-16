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Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»

16 сентября 2023 12:40
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Новости Беларуси. Не оставлять один на один с проблемой. Социальная адаптация и интеграция детей с особенностями психофизического развития – тема, которой на уровне государства уделяется огромное внимание. При Совете Республики создан консультативный совет, направленный на активизацию деятельности в отношении особенных детей.

О том, как помогают, лечат и способствуют тому, чтобы их жизнь была максимально полноценной, разнообразной и не лишенной общения, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 17 сентября, в 10:00.

Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе.

Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»-1

Это долгий, иногда очень долгий процесс. Время идет, часики тикают. У нас тысячи дней.

Как за последние годы Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции особенных детей?

Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»-4

Благодаря рекомендациям консультативного совета при Совете Республики мы организовали новую форму работы с такими детками.

Индивидуальная работа с детьми и родителями на ранней стадии проявления нарушений развития. Можно ли предотвратить более серьезные последствия?

Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»-7

Задача наших специалистов – это обучить родителей, как можно развивать ребенка в естественных, жизненных ситуациях.

История, в которой нет слова «диагноз», а есть задача быть счастливыми и успешными.

Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»-10

Сейчас у нас есть достижения, мы едим сами, мы пьем сами.

Когда в борьбе за возможность стать полноправным членом общества хочется стучаться во все двери. Двери открыты.

Особенные дети – как Беларусь продвинулась в вопросах адаптации и интеграции? Анонс «Большого города»-13

Если есть любые малейшие сомнения у родителей, ну, может быть, и не бить тревогу, но это повод обратиться к специалистам за консультацией.

Особенные дети – наши дети. Добро пожаловать в общество. Ток-шоу «Большой город» – в воскресенье, в 10:00.

# Дети # общество # Фотофакт

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