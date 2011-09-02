Основные направления градостроительной политики: как изменится облик белорусских городов и поселков

Сергей Лазовский с женой Эвелиной и двумя детьми в новую квартиру переехали год назад. До этого успели помотаться и по общежитиям, и съёмным квартирам.

О том, что они решили жить и работать не в крупном мегаполисе, а именно в районном центре ни разу не пожалели. Самый главный — жилищный вопрос — в Круглом для них решился быстро. Квартиру получили меньше чем за год.

В среднем, в Круглом за год сдаётся один многоквартирный дом. Другими словами, новоселье празднуют 40-60 семей. И это ежегодно.

Анатолий Дутько, председатель Круглянского райисполкома:

У нас такая очерёдность: приехал человек, и за год он получает квартиру. Строятся квартиры — двухкомнатные, трёхкомнатные, есть и четырехкомнатные. Всё делается для того, чтобы заинтересовать людей, чтобы они остались здесь.

Таким высоким процентом обеспеченности жильём не может похвастаться, пожалуй, не один крупный город. Здесь в райцентре строят много, быстро и качественно. За последние годы строители отмечают, что вперёд шагнули не только технологии, но изменилось и само отношение к строительству. Теперь мало только построить дом. Нужно позаботиться о благоустройстве прилегающих территорий и в целом инфраструктуре населённого пункта. Например, в Круглом открыли современный развлекательный комплекс с рестораном, боулингом, диско-клубом и медицинским центром. Таким образом, в цепочке дом-работа-дом появилось и ещё одно не маловажное звено — отдых.

Николай Патрончик, начальник строительного предприятия:

Конечно, мы сегодня учитываем немаловажные вопросы и по стоимости и по комфортности. Но смотрим, чтобы всё было своё, нашего белорусского производства.

Новый указ по основным направлениям градостроительной политики рассчитанный до 2015 года — это, по сути, продолжение ранее начатого реформирования всей строительной отрасли. В частности, он касается развития малых и средних городов. Круглое — это один из удачных примеров его реализации. В малых и средних городах застройка будет и дальше формироваться только малоэтажными и среднеэтажными домами.

Игорь Ахметшин, заместитель начальника главного управления министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Для эстетического выражения жилищной застройки будут применяться различные приёмы. Прежде всего, реконструкция фасадов, реконструкция объёмов жилых домов. Это и применение каких-то скатных кровлей, применение ограждений лоджий балконов.

Кроме того, пройдёт серьёзная модернизация крупных домостроительных комбинатов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ближайшие годы строительство современного комфортного жилья будет продолжено.