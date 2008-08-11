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Основная группа находившихся на оздоровлении в США белорусских детей вернулась в Минск

11 августа 2008 16:52
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Напомним 5 августа группа детей в составе 25 человек, планировала вылететь в Минск из Сан-Франциско. К назначенному времени в аэропорт не прибыла одна несовершеннолетняя гражданка Беларуси.

Тогда вылет группы белорусских детей был отложен. Как заявила начальник отдела пресс-службы управления информации МИД Беларуси Мария Ваньшина, белорусская сторона продолжает взаимодействие с американскими властями по решению вопроса с нашей несовершеннолетней гражданкой, исходя из того, что "девочка должна свободно вернуться в Беларусь".

В случае ее твердого намерения выехать в США и готовности американских властей выдать соответствующее разрешение она сможет оформить выезд в эту страну по достижении ею совершеннолетнего возраста. Мария Ваньшина уточнила, что об этом американская сторона была уведомлена нотой белорусского внешнеполитического ведомства.

# общество

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