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«Ощущение здоровой европейскости». Анатолий Ярмоленко поделился впечатлениями от праздничного Минска

14 сентября 2019 19:27
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Новости Беларуси. В Верхнем городе работает съемочная группа СТВ. Алена Сырова выходит на прямую связь.

«Ощущение здоровой европейскости». Анатолий Ярмоленко поделился впечатлениями от праздничного Минска-1

Алена Сырова, корреспондент:
В Минске около 130 улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, мы спросили у минчан и гостей столицы, какая улица у них любимая.

«Ощущение здоровой европейскости». Анатолий Ярмоленко поделился впечатлениями от праздничного Минска-4

Многие артисты сегодня выступали в центре Минска. Анатолий Ярмоленко поднимался на сцену Верхнего города, собрал аншлаг и поздравил город с праздником.

«Ощущение здоровой европейскости». Анатолий Ярмоленко поделился впечатлениями от праздничного Минска-7

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:
Ощущение той здоровой европейскости, которой нам раньше не хватало, был налет тоже здоровой провинциальности. Но сейчас есть такое раскрепощение и мы, благодаря тому, что к нам приезжают со всего света, проходят соревнования, праздники такие, они дают возможность, особенно молодежи, почувствовать себя в своем городе значимыми людьми. Это очень важно.

Подробности – в видеоматериале

# День города в Минске # общество # Анатолий Ярмоленко # Алена Сырова # Фотофакт

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