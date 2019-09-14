«Ощущение здоровой европейскости». Анатолий Ярмоленко поделился впечатлениями от праздничного Минска

Алена Сырова, корреспондент: В Минске около 130 улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, мы спросили у минчан и гостей столицы, какая улица у них любимая.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Ощущение той здоровой европейскости, которой нам раньше не хватало, был налет тоже здоровой провинциальности. Но сейчас есть такое раскрепощение и мы, благодаря тому, что к нам приезжают со всего света, проходят соревнования, праздники такие, они дают возможность, особенно молодежи, почувствовать себя в своем городе значимыми людьми. Это очень важно.