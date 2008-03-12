Ошибку проектировщиков исправили взрывом

Ювелирную работу проделали в Волковыске сотрудники республиканского МЧС. С помощью 90 зарядов взрывчатки ими была снесена 50-ти метровая водонапорная башня. Уникальность проделанной операции в том, что всего в нескольких метрах от объекта проходит действующий газопровод. Малейшая ошибка в расчетах, могла бы привести к чрезвычайной ситуации. Водонапорная башня была построена в конце 60-х годов, но из-за ошибки проектировщиков, все это время не эксплуатировалась.