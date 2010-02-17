Ошейник собаки Чарльза Диккенса продан на аукционе

Ошейник собаки знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса продан на нью-йоркском аукционе Bonhams за 11 тысяч 590 долларов — в несколько раз больше оценочной стоимости лота.

Первоначально ошейник оценивался специалистами в 4-6 тысяч долларов. Покупатель, по-видимому, большой почитатель таланта писателя, пожелал остаться неизвестным.

Диккенс, как многие англичане того времени, с особой любовью относился к собакам. В доме писателя, который, по утверждению его друзей, боялся одиночества, проживали сразу несколько четвероногих друзей. На металлической пряжке проданного сегодня кожаного ошейника выгравировано имя писателя.

Вещи, принадлежавшие выдающемуся прозаику, время от времени появляются на аукционах и пользуются у покупателей повышенным спросом. Так, только в прошлом году более чем за девять тысяч долларов с торгов ушла принадлежавшая когда-то Диккенсу зубочистка, выполненная из слоновой кости и золота, сообщает NEWSru.com.