Осенним овощным ярмаркам быть!

Глава Минска Михаил Павлов распорядился подготовить документ об организации в городе осенних ярмарок. Будут определены время и места проведения овощных базаров, а также выездной торговли с машин.Традиционные осенние кирмаши пользуются особой популярностью у минчан. Выбор большой, а цены на продукцию обычно ниже, чем в магазинах города, и это позволяет сделать хорошие запасы на зиму. Будет оказана помощь в приобретении сельхозпродукции для неработающих инвалидов 1-ой и 2-ой групп здоровья, у которых доход ниже прожиточного минимума, а также детям-инвалидам до 18 лет из средств городского бюджета.