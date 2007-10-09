Осень продолжает наступление

На этой неделе - снова дожди, возможен и первый снег. С сегодняшнего дня на территорию Беларуси устремится прохладный воздух со Скандинавского полуострова.

В ночь на 10 октября ожидаются заморозки. На большей части территории - до -3, а на торфяниках Полесья - до -4-5. Днем - от +6 до +12. По прогнозам синоптиков, в выходные вслед за уходящим на восток циклоном в страну устремится холодный воздух северных широт и возможен мокрый снег.

Однако установившаяся погода пока не позволяет включить отопление в жилом секторе. Для этого необходимо, чтобы температура воздуха продержалась ниже +10 градусов в течение пяти дней. Но в детских садах и больницах Минска батареи потеплеют уже сегодня.

