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Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

19 мая 2019 12:01
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Новости Беларуси. Итоги выставки MILEX-2019 и путешествие эстафеты огня вторых Европейских игр по Беларуси – об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ-1

Подробнее в видеоматериале.

Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ-4

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» 19 мая в 19:30.

Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ-7

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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