Орша заканчивает приготовления к фестивалю-ярмарке "Дажынкi-2008"

К празднику хлеборобов в райцентре будет приведено в порядок более 700 объектов.

Почти 4,5 тысячи человек из 120 строительных организаций со всей республики заняты на благоустройстве и реконструкции объектов в Орше - столице "Дажынак-2008". Благодаря их усилиям к фестивалю-ярмарке тружеников села в городе будет приведено в порядок более 700-т объектов. Среди них, уникальный детский парк; два моста, через Днепр и Оршицу; городская гостиница; иезуитский коллегиум; автовокзал и другие.

Полностью готовы к встрече гостей уже 140 фестивальных объектов. 220 домов, а это около трети жилого фонда жилищно-коммунального хозяйства города, капитально отремонтированы. Со дня на день свои двери откроет отреставрированная городская гостиница. После реконструкции здесь появятся VIP номера, а на её фасаде засверкает третья звезда. А открывшиеся после капремонта мосты, через Днепр и Оршицу, разгрузили главные транспортные артерии города. Параллельно ведётся и благоустройство дворовых территорий.

Настоящим подарком для гостей Орши и самих горожан станет, раскинувшийся вдоль берега Днепра, детский парк для семейного отдыха. Проектировщики позаботились о том, чтобы развлечение в нём смог себе найти каждый. Современные аттракционы для любителей экстрима, летний каток для езды на роликах, мини-поезд, курсирующий по парковым дорожкам и настоящий летний амфитеатр - все это уже монтируется и устанавливается. Всего же на благоустройство и создание детского парка направлено почти 15 миллиардов рублей. И теперь райцентр Орша будет иметь комплекс для семейного отдыха, равного которому нет и в столице.

