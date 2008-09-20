Орша принимает гостей и участников республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынки-2008"

В полдень состоялось официальное открытие праздника. Участие в церемонии принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства ознакомился с благоустройством Орши, посетил здание бывшего иезуитского коллегиума, где размещена выставка картин. Затем Александр Лукашенко по традиции принял участие в награждении победителей республиканского соревнования участников жатвы.

Нынешний год будет вписан золотыми буквами в историю агропромышленного комплекса страны. Такого урожая в истории суверенной Беларуси еще не было. Именно поэтому сегодня в Орше в адрес героев жатвы звучали особые слова благодарности. В том числе и от Президента. Александр Лукашенко подчеркнул: успех этот еще больше ценен тем, что белорусские хлеборобы работают в так называемой зоне рискованного земледелия и далеко не в лучших климатических условиях. А показатели, которые сегодня достигнуты – выходят на уровень среднеевропейских.

И все же на фоне общего праздника сегодня прозвучал и ряд резких замечаний Президента. Пролетая над регионом, Александр Лукашенко выразил недовольство тем, как завершается уборка и подготовка полей к севу озимых. Сегодня в стране активно включаются в севооборот дополнительные земли, сказал Президент, идет мелиорация Полесья, а некоторые местности попросту заросли бурьяном и пустуют.

И уже по сложившейся традиции по окончании мероприятий Александр Лукашенко пообщался с прессой. Журналисты задали ряд вопросов, большинство из которых касались в целом развития АПК Беларуси. Сам Глава государства затронул тему предстоящих парламентских выборов. Александр Лукашенко подчеркнул, если они вновь будут признаны не демократичными, то наша страна прекратит с Западом все разговоры. Нынешняя политкампания проходит в строгом соответствии всем западным стандартам.

