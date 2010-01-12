Орша отпразднует 100-летие со дня рождения Константина Заслонова

Он является одним из самых известных руководителей партизанского движения на Витебщине.

Только зимой 1942 года под руководством «Дяди Кости» подпольщики пустили под откос шесть эшелонов противника, вывели из строя более 170 паровозов и уничтожили свыше 400 гитлеровцев.

Торжества в городе начнутся на привокзальной площади – у памятника герою. Сюда придут представители всех предприятий железной дороги станции Орша, ветераны, учащиеся, общественность города. К монументу возложат цветы. Жители и гости смогут посетить мемориальный музей Заслонова и узнать много нового о знаменитом подпольщике.