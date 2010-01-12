Орша отпразднует 100-летие со дня рождения Константина Заслонова

Только зимой 1942 года под руководством «Дяди Кости» подпольщики пустили под откос шесть эшелонов противника, вывели из строя более 170 паровозов и уничтожили свыше 400 гитлеровцев.
Торжества в городе начнутся на привокзальной площади – у памятника герою. Сюда придут представители всех предприятий железной дороги станции Орша, ветераны, учащиеся, общественность города. К монументу возложат цветы. Жители и гости смогут посетить мемориальный музей Заслонова и узнать много нового о знаменитом подпольщике.