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Оригинальные открытки и слова от души: массовая акция прошла в Минске накануне Дня ручного письма

20 января 2017 13:05
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Новости Беларуси. Строки от души. Оригинальные открытки дарили 20 января в центральных отделениях почты. Приятную акцию организовали накануне Дня ручного письма. Возможность стать мастером эпистолярного жанра предоставили каждому посетителю. Полученные в подарок карточки можно было подписать, а затем совершенно бесплатно отправить. Вплоть до середины февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
Письма, которые мы пишем от руки, гораздо интереснее, чем электронные. Так можно передать, мне кажется, больше своих эмоций.

Сегодня я решила воспользоваться данной акцией и отправить открытку моей мамочке просто как напоминание о том, что мы ее любим.

Человеку приятно открыть почтовый ящик и получить не жировку или рекламу, а, допустим, поздравление, написанное родным человеком или знакомым.

День ручного письма имеет статус международный и отмечается в мире 23 января. Необычный праздник утвержден с одной лишь целью: напомнить об уникальности каждого человека. Ведь, несмотря на популярность СМС и электронных сообщений, именно в почерке живет настоящая индивидуальность.

# общество # Акции

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