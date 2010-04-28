Организаторы праздничных мероприятий ко Дню Победы обещают дойти до каждого ветерана

Юбилейные медали к 65-летию Победы начали вручать несколько месяцев назад. Организаторы акции к празднику в буквальном смысле обещают дойти до каждого. Ведь у многих фронтовиков здоровье уже не то.

Петр Васильевич прошел тысячи фронтовых дорог. Но дойти до школы, где чествовали ветеранов, в этом году не смог. Подкачало здоровье. Встретить делегацию гостей у себя дома, а уж тем более, получить юбилейную медаль фронтовик не ожидал. Несмотря на 87-летний возраст, как и полагается в такие моменты, — военная выправка. На груди ветерана десятки почетных наград. Эта — самая волнующая. Он дожил до 65-летия Победы.

Петр Зыль, ветеран Великой Отечественной войны:

Очень рад, очень приятно, что чувства людей хорошие к участникам войны.

Его рассказы о войне — это истории о том, как смерть косила друзей вокруг, и сам был не раз от неё на волоске.

Петр Зыль, ветеран Великой Отечественной войны:

И вот эти сто граммов приносили, мы их практически не пили, но если уж, то был у нас тост за тех, кого завтра с нами не будет. Каждый день кто-то выбывал обязательно.

Сразу после школы Василий Петрович ушел в партизаны. «Рельсовая война», десятки взорванных вражеских эшелонов, белорусский фронт, тяжелое ранение. А главное — Победа и молодое поколение, которое не забыло. Как оказалось, это внимание — лучшее лекарство от болезни.

Ванда Зыль, жена:

Он взбодрился, а то совсем сидел спокойный, а теперь и глаза по- другому смотрят.

Татьяна Калитина, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Есть вещи, которые всегда нужно помнить. Эти люди — живая легенда. Никто из них не должен остаться обделенным.

«Никто не забыт и ничто не забыто». Таков девиз и делегации Партизанского района Минска. В их списке более 500 ветеранов.

Александр Шершавин, ветеран Великой Отечественной войны:

Очень приятно — 65 лет со дня Победы все-таки.

Валентина Осмоловская, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:

Многие из ветеранов, к сожалению, уже не могут придти, чтобы получить медаль в торжественной обстановке. И поэтому военный комиссариат, администрация района выходят для того, чтобы вручить медали на дому.

Война лишила Александра Федоровича беззаботного детства. Сначала на фронт ушел его отец. А в 1944 году 15-летний юнга сам получил оружие и охранял Соловецкие острова в Белом море.

Виктор Шалькин, ученик СШ №33 Минска:

Если бы не они, победа была бы за немцами, и нас бы не было. Если бы я мог, я бы ещё кого-нибудь наградил медалью за спасение всех нас. Каждого наградил бы Героями Советского Союза.

Для ветеранов Великой Отечественной войны — людей, которым в большинстве за 80, — очень важно внимание. Это подтверждение того, что их подвиги помнят и ценят.