Организаторы Дня города Минска принимают идеи праздничной программы

Свой день рождения столица отпразднует 12–13 сентября. Организаторы пока думают над праздничной программой, а всем желающим предлагают поделиться идеями. К сотрудничеству приглашают коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, у которых есть свежие задумки и опыт проведения праздников под открытым небом.