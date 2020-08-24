Организаторы Дня города Минска принимают идеи праздничной программы

Новости Беларуси. Минск готовится масштабно отметить День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск готовится масштабно отметить День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Свой день рождения столица отпразднует 12–13 сентября. Организаторы пока думают над праздничной программой, а всем желающим предлагают поделиться идеями. К сотрудничеству приглашают коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, у которых есть свежие задумки и опыт проведения праздников под открытым небом.
Свои предложения можно озвучить по телефону или отправить на адрес электронной почты.