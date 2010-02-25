Организацию отдыха детей и подростков в летний период обсудили в Мингорисполкоме

За городом откроют 38 круглосуточных лагерей. Здесь пройдут оздоровление более 32 тысяч минских школьников.

Как и прежде, финансовую поддержку организациям окажет Мингорисполком. В этом году выделят около 720 миллионов рублей.

Валерий Горюнов, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

– Также запланировано открытие 600 лагерей с дневным пребыванием, организуемых на базах общеобразовательных, спортивных школ и школьных учреждениях города. Эти лагеря примут на оздоровление 38 400 школьников.

Актуальным во время обсуждения подготовки отдыха детей, стал кадровый вопрос. В большинстве летних оздоровительных учреждений не собран штат сотрудников.