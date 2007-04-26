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Организация социального обслуживания в условиях домов-интернатов

26 апреля 2007 09:44
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Данной теме будет посвящено выездное заседание Постоянной комиссии по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов. Оно пройдет 26 апреля в Барановичском районе Брестской области. Депутаты посетят "Леснянский дом-интернат" для престарелых и инвалидов, а также ознакомятся с работой Территориального центра соцобслуживания населения. Изучение вопросов, связанных с социальной поддержкой населения, приобретает особую актуальность в связи с предстоящим рассмотрением на шестой парламентской сессии проекта закона "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".
# общество

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