Организация социального обслуживания в условиях домов-интернатов

Данной теме будет посвящено выездное заседание Постоянной комиссии по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов. Оно пройдет 26 апреля в Барановичском районе Брестской области. Депутаты посетят "Леснянский дом-интернат" для престарелых и инвалидов, а также ознакомятся с работой Территориального центра соцобслуживания населения. Изучение вопросов, связанных с социальной поддержкой населения, приобретает особую актуальность в связи с предстоящим рассмотрением на шестой парламентской сессии проекта закона "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".