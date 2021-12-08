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«Организация проделала длительный и непростой путь». Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества

08 декабря 2021 08:15
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День, который изменил ход истории и жизнь сотен миллионов человек. 30 лет назад в Беловежской пуще был подписан документ, который поставил точку в существовании СССР. На политической карте появилась новая аббревиатура, объединяющая страны бывшего Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лидеров Содружества Независимых Государств с юбилеем его основания поздравил Президент Беларуси. Вот что отметил Александр Лукашенко на правах председателя Совета глав государств СНГ.  

«Организация проделала длительный и непростой путь». Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность. Сегодня Содружество является крупнейшим на постсоветском пространстве региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, обеспечивающей тесное взаимодействие между государствами-участниками в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнерства.  

Теперь СНГ – это общая территория для 280 миллионов человек. В 2021 году в нем председательствует Беларусь. Для нашей страны ключевая тема интересов в Cодружестве – экономика.  

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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