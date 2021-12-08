«Организация проделала длительный и непростой путь». Лукашенко поздравил лидеров СНГ с 30-летием Содружества

День, который изменил ход истории и жизнь сотен миллионов человек. 30 лет назад в Беловежской пуще был подписан документ, который поставил точку в существовании СССР. На политической карте появилась новая аббревиатура, объединяющая страны бывшего Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеров Содружества Независимых Государств с юбилеем его основания поздравил Президент Беларуси. Вот что отметил Александр Лукашенко на правах председателя Совета глав государств СНГ.