Организации ЖКХ Беларуси готовы при необходимости включить отопление раньше

В стране завершают подготовку к отопительному сезону. Отметим, что решение о включении отопления принимают местные исполнительные органы, исходя из средней температуры наружного воздуха – в течении пяти суток она должна быть не выше 8 градусов тепла. Как отмечают специалисты, до сих пор таких решений на местах не принималось. Полную подготовку к отопительному сезону, согласно нормативным документам, должны закончить к 15 октября. Однако, в случае необходимости батареи могут потеплеть и раньше.