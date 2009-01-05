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Организации по отлову бродячих животных появятся при ветеринарных службах республики

05 января 2009 11:53
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Генеральная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о содержании домашних животных и изучила вопросы деятельности организаций по отлову безнадзорных. Напомним, в ноябре от укусов бродячих собак серьезно пострадала жительница Бобруйска. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц жилищно-коммунальных организаций.

Всего за последние десять месяцев от укусов бродячих собак пострадало более 16-ти тысяч граждан. Генеральная прокуратура считает, что необходимо принять дополнительные меры по предупреждению причинения вреда здоровью граждан домашними животными. В частности, ввести обязательное чипирование домашних питомцев. Это позволит создать единый реестр домашних животных и усилить ответственность их владельцев.
# общество

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