Организацией перехода с аналогового вещания на цифровое займется в Беларуси отраслевое министерство

У пресловутой "цифры" 2 стороны - организационная и техническая. А вот техническое обеспечение - за специалистами-изобретателями.

Иван Иванович заведует лабораторией разработки телевизионной техники в Институте цифрового телевидения. Отечественные цифровые разработки – их детище. Разницу в качестве телевизионной картинки, цифровой, по сравнению с аналоговой увидят сразу. Цифровой сигнал совершенно не восприимчив к помехам. То есть даже при очень слабом сигнале изображение на экране цифрового телевизора будет идеальным – в то время как на экране аналогового оно могло бы быть едва различимо. К такому идеалу в Беларуси будут стремиться к 2015 году, даже в далеких регионах.

Цифровое телевидение сегодня: для минчан это уже не новость, но доступная пока только для жителей столицы и пригорода. Новинка с большими преимуществами. Ведь на одной частоте можно передавать лишь один аналоговый телеканал, а цифровых – до восьми. Это позволяет не только увеличить пакет программ, которые мы можем смотреть дома – ведь кабельные операторы уже столкнулись с проблемой нехватки частот для трансляции телеканалов – но и передавать дополнительную текстовую информацию для зрителя.

Ещё одно неоспоримое преимущество: "цифра" открывает путь к интерактивному телевидению. И в будущем каждый зритель сможет сам составлять программу телепередач для себя. В Беларуси уже неделю обсуждают возможности появившейся у нас услуги IPTV.

Будь вы сейчас обладателем этой IPTV – функции, вы смогли бы на своем телевизоре остановить эфир и возобновить его через какое-то время. Тем самым Вы не пропустите самый интересный момент фильма. Но самой востребованной, похоже, станет функция "Родительский контроль" – это когда не зная специального логина и пароля, ребенок, включивший телевизор, не сможет увидеть тех передач, просмотр которых, по мнению его родителей, является преждевременным для него.

Первыми абонентами IPTV стали жители Минска. Уже подано более 500 заявок от желающих стать пользователями нового телевидения. Эта услуга - революционный шаг, которая объединил несколько направлений деятельности: передачу данных и телевидение. Услуга пока исключительно столичная может стать доступной и для отдаленных регионов страны ориентировочно осенью этого года.