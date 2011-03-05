Ордена и медали вручили одним из лучших женщин Беларуси

Роль женщин в общественной жизни Беларуси постоянно возрастает. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на торжественном приеме, посвященном Дню женщин.

Во Дворце Республики собрались лучшие представительницы и без того прекрасной половины человечества.

За рождение и воспитание пятерых детей орден Матери из рук Президента получили Анна Войтосевич и Алла Пучинская, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Орденом Почета награждена токарь с «Гомсельмаша» Галина Баранова. Еще один – у работницы Птицефабрики «Дружба» Ирины Живулы. Медаль «За трудовые заслуги» теперь будет носить заведующая родильным обсервационным отделением центра «Мать и дитя» Вера Русецкая. Медаль Франциска Скорины глава государства вручил артистке драмы Светлане Литвиненок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, вы меня извините, но сегодня я буду обращаться, прежде всего, к нашим самым милым, красивым, добрым и самым умным, наверное.

Прекрасно, что вообще в нашем мире, в нашей жизни есть такой добрый праздник, когда мы торжественно также всем миром отмечаем его, День женщин. Он, как предвестник весны, пробуждения природы от зимней спячки, озаряет нас светом красоты и сердечности, заставляет взглянуть по-новому на тех, кто вокруг нас. Понять простую, но нетленную истину: без внимания, улыбок женщин, как без солнечных лучей, жизнь была бы серой, рутинной и скучной.

Этот праздник – символ глубокого уважения тружениц, почитание матерей, восхищение любимыми, признание огромной роли в обществе всех представительниц прекрасного пола. Вас называют лучшей половиной человечества не только потому, что вы милы, нежны, но и потому, что, благодаря своей душевности, делаете жизнь более совершенной и гуманной.

Бесценно то богатство души и любви, которое вы дарите и в будни, и в праздники. И не только своим родным и близким, но всем людям.