Орбакайте не вернули сына

Популярная эстрадная певица Кристина Орбакайте обратилась в Тверской суд Москвы с просьбой определить, с кем из родителей должен жить ее младший сын Дени, которого отказывается возвращать его отец.

«Кристина обратилась с иском об определении алиментов и согласовании места жительства ее ребенка в Тверской районный суд», - сообщила в четверг пресс-атташе певицы.

По ее словам, ребенок находится у отца, Руслана Байсарова, с 22 июля. «По первоначальной договоренности он должен был свозить сына на каникулы во Францию, но вместо этого съездил с ним в Чечню», - сказала пресс-атташе.

Как она пояснила, к 1 сентября Руслан Байсаров обещал привезти сына матери, но в указанный срок не появился.

«Кристина пыталась связаться с бывшим мужем перед 1 сентября, просила о встрече. Но, к сожалению, не была услышана Русланом», - добавила пресс-атташе певицы.

В свою очередь руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева сообщила, что 17 сентября состоится досудебная подготовка по заявлению К.Орбакайте, сообщает «Интерфакс».