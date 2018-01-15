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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра

15 января 2018 13:30
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Новости Беларуси. Во вторник и среду в Беларуси ожидается оранжевый уровень опасности.

По информации Белгидромета, днём 16 января по западу и 17 января на большей части Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 17 января также прогнозируют метель в течение суток.

16 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами гололедица. Ожидается юго-восточный ветер. Ночью и утром температура опустится до -8..-14°С, во второй половине дня потеплеет от -2°С на юго-западе страны до -10°С на северо-востоке. 

17 января над страной пройдут атмосферные фронты. На большей части территории ожидаются снег, метель. Ночью сильный порывистый ветер затронет большую часть территории РБ, днём пройдёт по северо-востоку страны. Местами гололедица. Ночью температура упадёт до -6..-11°С, днём возрастёт до -4..+1°С.

18 января погоду определит поле пониженного атмосферного давления. Местами прогнозируется кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -2..-7°С, днём до -4..+1°С.

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