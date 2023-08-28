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Оранжевый уровень опасности объявлен 28 августа в Беларуси. Обещают грозы, дожди и сильный ветер

28 августа 2023 06:33
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Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает о неблагоприятных явлениях, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории Беларуси прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности объявлен 28 августа в Беларуси. Обещают грозы, дожди и сильный ветер-1

При сильном ветре, напоминают в МЧС, вероятно повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, сооружений и кровель. Возможно падение деревьев. Максимальная температура воздуха в южных районах достигнет 35 градусов. Такие погодные условия определяют атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающие с юго-запада Европы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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