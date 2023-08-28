Оранжевый уровень опасности объявлен 28 августа в Беларуси. Обещают грозы, дожди и сильный ветер

Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает о неблагоприятных явлениях, на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории Беларуси прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При сильном ветре, напоминают в МЧС, вероятно повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, сооружений и кровель. Возможно падение деревьев. Максимальная температура воздуха в южных районах достигнет 35 градусов. Такие погодные условия определяют атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающие с юго-запада Европы.