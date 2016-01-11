Оранжевый уровень опасности: мощный циклон придет в Беларусь 12 января

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 января. На большей части территории страны пройдут сильные осадки (снег, мокрый снег, по югу - с дождем). Местами возможен туман, гололед, на дорогах сохранится гололедица.

Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью - от минус 12 по северо-востоку до плюс 1 градуса по юго-западу. Днем ожидается от 5 мороза по северу до 5 градусов тепла по югу.

И сегодня, 11 января, на большей части территории страны — снег, метель и порывистый ветер. На дорогах голеледица и снежные заносы. Только в Минске на уборку снега вышли 600 единиц спецтехники. В первую очередь расчищают опасные участки дорог и улиц. Особое внимание уделено очистке от снега и наледи остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек и тротуаров.

К этому дню только в столице израсходовано 9 с половиной тысяч тонн технической соли и 14 с половиной тонн песко-соляных смесей.