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Опытом работы полицейских Европы поделятся эксперты ОБСЕ в Академии МВД Беларуси

04 августа 2008 07:58
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Иностранные гости затронут некоторые аспекты применения силы и оружия, взаимодействия общества и правоохранительной системы, а также предупреждения домашнего насилия. Отдельное внимание - вопросам общения милиционеров с различными категориями граждан, в том числе с малолетними и несовершеннолетними, представляющими группу риска. Данный семинар - часть программы по развитию поведенческих навыков сотрудников белорусских органов внутренних дел, которая реализуется офисом ОБСЕ в Минске.
# общество

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