Опытом работы полицейских Европы поделятся эксперты ОБСЕ в Академии МВД Беларуси

Иностранные гости затронут некоторые аспекты применения силы и оружия, взаимодействия общества и правоохранительной системы, а также предупреждения домашнего насилия. Отдельное внимание - вопросам общения милиционеров с различными категориями граждан, в том числе с малолетними и несовершеннолетними, представляющими группу риска. Данный семинар - часть программы по развитию поведенческих навыков сотрудников белорусских органов внутренних дел, которая реализуется офисом ОБСЕ в Минске.