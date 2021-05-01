Опускали в тарелку с рисом и хранили под иконой. Что помогало нашим бабушкам сохранить сырое яйцо до следующей Пасхи?

Новости Беларуси. Что общего между сырыми яйцами, пчелиным воском и ниппелем от велосипеда? Узнать ответ на этот вопрос можно в Быховской детской школе художественных ремесел и искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение всей недели здесь давали мастер-классы, где с помощью на первый взгляд несовместимых вещей яйца наряжают в праздничные узоры.

Многодетная мама Юлия Ковганова ради этого мастер-класса отложила все предпраздничные хлопоты. Несколько часов она с дочкой будет занята необычным делом: с помощью гвоздя и воска расписывать пасхальные яйца, которые уже в воскресенье семья подарит родным и близким.

Юлия Ковганова, жительница Быхова: Мы сегодня здесь со своей дочерью, чтобы посетить такой уникальный мастер-класс. И, наверное, попробовать, как оно было по-настоящему. Подготовиться прежде всего, конечно, к предстоящему празднику пасхальному и услышать историю возникновения: как наши бабушки, прабабушки готовились к празднику, как раскрашивали яйца. И, конечно же, хочется передать, наверное, своей дочери такие традиции.

Мария Ковганова, жительница Быхова: В моей семье готовятся к празднику Пасхи. Сегодня будем разрисовывать яйца, а завтра будем печь куличи.

Писанка, расписанная вручную, является оберегом для дома и хранителем сокровенных желаний того, кто ее делал или кому она переходит в дар.

Юлия Мычка, корреспондент:

Это сегодня у современных мастеров большой выбор красок, а наши предки пасхальные яйца по такой технологии расписывали с помощью специальной настойки из ржавых гвоздей и коры дуба.

Чтобы писанка из «живого», как говорили наши бабушки, яйца сохранилась, ее на половину опускали в тарелку с рисом и до следующей Пасхи хранили под образами.