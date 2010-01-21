Опубликованы самые распространенные интернет-пароли

Эти данные были получены в результате анализа 32 миллионов интернет-аккаунтов.

Исследование провела компания Imperva, специализирующаяся на обеспечении безопасности во всемирной сети, отмечает The Telegraph. Специалисты по информационной безопасности проанализировали 32 млн. взломанных паролей и дали пользователям рекомендации по самозащите.

Около 30% пользователей имели пароль длиной 5-6 символов, 50% в качестве пароля выбрали осмысленное слово или комбинацию из букв или цифр, подряд расположенных на клавиатуре. В первую десятку, в частности, вошли пароли «12345», «123456», «iloveyou», «Password» и «abc123», отмечает Газета.Ru.