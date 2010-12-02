Опубликован один из самых масштабных фотоальбомов в истории Беларуси

На его страницах представлена широкая панорама строительства, реконструкции и модернизации крупных городов и малых населенных пунктов Беларуси за 15-летний период ее новейшей истории.

Фотоальбом «Беларусь созидающая» передал ощущение величия белорусского народа. Об этом сообщили на презентации 2-томного фолианта.

Читатель получит интересную и подробную информацию о более чем 260 объектах, зданиях и сооружениях. Среди них – Национальная библиотека, «Минск-Арена», Дворец Республики. В фотоальбоме представлены десятки новых больниц, поликлиник, школ, научных центров, спортивных комплексов, жилых микрорайонов, агрогородков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Жук, генеральный директор УП «БелТА»:

Была проделана очень большая работа. Но работалось легко. Есть что показывать. Когда есть что показывать, то все гораздо проще.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Когда мы видим красивые дворцы, красивые улицы, когда мы видим замечательные социальные объекты, мощную промышленную базу страны, тогда мы понимаем, что Беларусь состоялась. И у Беларуси выверенный курс, выверенная поступь и уверенное, красивое, счастливое будущее.