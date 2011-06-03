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Опрос. Участвуют ли минчане в профессиональных конкурсах

03 июня 2011 17:51
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В нашем традиционном опросе минчане рассказали, участвуют ли они в профессиональных конкурсах.
# общество # Опрос минчан

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