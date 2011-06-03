Опрос. Участвуют ли минчане в профессиональных конкурсах

Белорусские депутаты сегодня ратифицировали соглашение с Россией о транспортном контроле на внешней границе Союзного государства. Это избавит перевозчиков от дублирующих проверок, сэкономит время принцип «одной остановки». В одном окне можно будет провести все процедуры: пограничные, таможенные и транспортные.
Ранее этот поезд следовал лишь до Челябинска. Теперь он будет курсировать до Караганды через столицу Казахстана — Астану. Время в пути — трое суток и 17 часов.
Президент требует искоренения фактов необоснованного привлечения людей к уголовной и административной ответственности и в корне изменить подходы к мерам пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции.
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