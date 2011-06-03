Опрос. Участвуют ли минчане в профессиональных конкурсах

Пересечь белорусско-российскую границу стало проще

Белорусские депутаты сегодня ратифицировали соглашение с Россией о транспортном контроле на внешней границе Союзного государства. Это избавит перевозчиков от дублирующих проверок, сэкономит время принцип «одной остановки». В одном окне можно будет провести все процедуры: пограничные, таможенные и транспортные.